2020-04-22T00:22:53+03:00
Общество

По «телемосту» о реальных мостах: президент России пообщался с губернатором Приморья

Олег Кожемяко попросил Владимира Путина помочь с деньгами на восстановление мостов в крае
Константин МИХАЙЛОВ
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Президент РФ Путин провел совещание с губернатором Приморского края Кожемяко. Фото: Алексей Дружинин/ТАССПрезидент РФ Путин провел совещание с губернатором Приморского края Кожемяко. Фото: Алексей Дружинин/ТАСС
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Министерство транспорта России проработает возможность увеличения финансирования строительства мостов в Приморье. Такое поручение дал ведомству президент Владимир Путин во вторник, 21 апреля, во время видеоконференции с губернатором Приморья Олегом Кожемяко.

Глава края пожаловался главе страны на то, что проект, согласно которому до 2024 года предполагалось направить в Приморье 30 миллиардов рублей на восстановление мостов между Владивостоком и Находкой, был урезан Минтрансом до 7 миллиардов рублей.

— Для Приморья сложилась очень сложная, критическая ситуация с обеспечением транспортного сообщения по линии Владивосток — Находка, где находится и [город] Большой Камень (там создается крупнейший в РФ судостроительный комплекс «Звезда»), и порты. У нас дороги построены много лет назад, идет разрушение мостов. Мы вынуждены устраивать объезды, приостанавливать работу. Все это приводит к срыву сроков строительства, — пояснил Кожемяко.

Путин тут же связался по громкой связи с главой министерства Евгением Дитрихом и поручил проработать вопросы финансирования строительства мостов с региональными властями.

Губернатор Приморья отметил, что уже готова проектно-сметная документация на строительство 30 мостов по трассе Владивосток — Находка, а документация на еще 30 мостов находится в разработке.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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