Ремонтные работы сдвинут график движения электрички Ружино — Сибирцево — Владивосток

22 Апр 2020 2020-04-22T01:15:01+03:00

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Проведение ремонтных работ повлияет на график движения пригородного электропоезда Ружино — Сибирцево — Владивосток, сообщила пресс-служба ОАО «Экспресс Приморья». Изменения будут действовать с 25 по 28 апреля включительно, а также с 2 по 5 мая включительно и с 10 по 12 мая включительно.

В указанные дни от станции Ружино электропоезд будет отправляться не в 7:01, а в 6:51, то есть на 10 минут раньше чем обычно. Соответственно, время прибытия и отправления сдвигается на 6–10 минут раньше от текущего графика по всем станциям вдоль маршрута.

ОАО «Экспресс Приморья» напоминает, что во Владивостоке отменены 76 поездов, дополнительно назначенных на летний сезон 2020 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU