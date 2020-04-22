Погода 22 апреля во Владивостоке, Находке, Уссурийске

22 Апр 2020 2020-04-22T01:37:38+03:00

В крае в целом сохраняется пасмурная погода

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Сегодня во Владивостоке в середине дня +7 °C; пасмурно; ветер западный, слабый, 2.9 м/с, с порывами до 4.6 м/с; давление нормальное, 748 мм рт. ст.

В Уссурийске в середине дня +5 °C; небольшой дождь; ветер северо-западный, умеренный, 6.3 м/с, с порывами до 12.5 м/с; давление нормальное, 747 мм рт. ст.

В Находке сегодня ветрено. В середине дня +6 °C; пасмурно; ветер западный, умеренный, 8.7 м/с, с порывами до 15.6 м/с; давление нормальное, 749 мм рт. ст.

Информация предоставлена сервисом Яндекс.Погода

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ИСТОЧНИК KP.RU