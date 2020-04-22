2020-04-22T02:54:38+03:00
Общество

Привлекательная 27-летняя кареглазая девушка пропала в Приморье

Яна Обрубова покинула свой дом в городе Находке 19 апреля
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Пропала девушка из Находки. Фото: инстаграм-паблик primpoisk25Пропала девушка из Находки. Фото: инстаграм-паблик primpoisk25
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Яна Обрубова 27 лет (1992 года рождения), 19 апреля 2020 года ушла из дома по адресу улица Малиновского, 13 в Находке и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно, сообщает Instagram-паблик «ПримПоиск».

Приметы: рост 173 см, среднего телосложения, волосы темные длинные, глаза карие.

Была одета: черная болоньевая куртка-парка с жёлтыми вставками на карманах, на рукаве куртки желтый лейбл в виде буквы «М», белая кофта с высоким воротом, тёмно-синие джинсы рваные, тёмные ботинки с серебряной звездой сзади.

Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о местонахождении девушки, просят позвонить по телефонам: 8 (4236) 69-67-44, 69-67-45, 66-12-02 ОМВД по Находке или волонтерам 8 914 718 77 02

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ИСТОЧНИК KP.RU

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