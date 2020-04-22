2020-04-22T04:07:35+03:00
Общество

ДРСК обеспечит дополнительную мощность для подключения модульного инфекционного центра в Уссурийске

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Приморские электрические сети (филиал АО «ДРСК», входит в Группу РусГидро) готовы к выдаче мощности от своих подстанций для военного госпиталя в Уссурийске, на территории которого строится модульный инфекционный центр Министерства обороны РФ.

Основное и резервное электроснабжение медицинского учреждения будет осуществляться от подстраций филиала Дальневосточной распределительной сетевой компании по сетям смежной сетевой организации. Текущая схема сети Уссурийска позволила филиалу компании оперативно обеспечить увеличение мощности для нового корпуса госпиталя без выполнения дополнительных мероприятий по строительству электросетевых объектов.

В целях борьбы с коронавирусной инфекцией на территории Дальневосточного федерального округа в регионах присутствия РусГидро ведется строительство трех новых медицинских центров: на Камчатке, в г. Уссурийск Приморского края и селе Анастасьевка Хабаровского края. Строительство ведет Министерство обороны по поручению Президента России. Компании Группы РусГидро, занимающиеся электросетевой инфраструктурой в Дальневосточном федеральном округе, в оперативном режиме осуществляют технологическое присоединение медицинских центров к электрической сети. Ход техприсоединения новых объектов здравоохранения находится на особом контроле у руководства РусГидро.

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