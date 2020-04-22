2020-04-22T04:59:56+03:00
Общество

Новый 17-этажный дом появился во Владивостоке благодаря резиденту СПВ

Постройка жилого комплекса «Шилкинский» стоила более полумиллиарда рублей
Константин МИХАЙЛОВ
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Жилой комплекс "Шилкинский" во Владивостоке. Фото: сайт КРДВЖилой комплекс "Шилкинский" во Владивостоке. Фото: сайт КРДВ
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Во Владивостоке компания «Эдельвейс» ввела в эксплуатацию новый многоэтажный дом на 94 квартиры. Около сотни собственников помимо комфортного жилья получили продуманную придомовую территорию с общественными зонами, «двором без машин», крытым паркингом и оригинальной детской площадкой.

По соглашению с Корпорацией развития Дальнего Востока инвестиции в строительство 17-этажного жилого дома «Шилкинский» и сопутствующей инфраструктуры составили более 507 миллиона рублей. Ключи от квартир собственники получили раньше заявленного срока.

— Перед нами стояла цель построить дом для людей с современным запросом на качественное и комфортное жилье. Для этого мы решили сразу несколько задач. Заложили в основу проекта удобные планировки квартир. Места общего пользования и придомовая территория выполнены в современном стиле. Детская площадка также построена по индивидуальному проекту, ее абстрактные формы призваны развивать детское воображение. Нам важно, чтобы наши проекты украшали город, — рассказал генеральный директор ООО Инвестиционно-строительная компания «Эдельвейс» Андрей Беззубкин.

Как отметил руководитель компании, реализация проекта в статусе резидента свободного порта Владивосток позволила сэкономить более 21 миллиона рублей за счет налоговых льгот: сниженные до 7,6% страховые взносы, нулевые налоги на прибыль и землю в течение пяти и трех лет, соответственно.

Детская площадка комплекса "Шилкинский". Фото: сайт КРДВ

Детская площадка комплекса "Шилкинский". Фото: сайт КРДВ

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ИСТОЧНИК KP.RU

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