2020-04-22T05:39:08+03:00
Общество

Индивидуальные предприниматели могут получить кредит в Сбербанке на заработную плату под 0%

Данная программа предназначена для поддержки бизнеса, пострадавшего от распространения COVID-19
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Сбербанк запускает массовый прием заявок на кредиты для индивидуальных предпринимателей на заработную плату под 0%. Данная программа предназначена для поддержки бизнеса, пострадавшего от распространения COVID-19.

Ставка по кредиту, как и в рамках аналогичной программы для ООО, составляет 0,0% годовых в первые шесть месяцев; далее, если кредит не погашен, она повышается до 4% годовых.

По условиям программы срок ведения деятельности ИП должен быть не менее одного года, срок кредитования до 12 месяцев. Сумма кредита определяется исходя из численности сотрудников, трудоустроенных у предпринимателя, по которым он делает официальные отчисления в Пенсионный фонд РФ, и размера МРОТ.

Анатолий Попов, заместитель Председателя Правления Сбербанка:

«В эти выходные было подписано решение ВЭБ.РФ, которое утвердило возможность предоставления Внешэкономбанком поручительств для кредитования индивидуальных предпринимателей по государственной программе под 0% годовых. Индивидуальные предприниматели сейчас особенно остро нуждаются в поддержке, ведь у них, как правило, нет "подушки безопасности" — финансовых резервов, которые позволили бы удерживать бизнес на плаву в отсутствие выручки. Здесь критически важно действовать быстро: каждый день на вес золота, поэтому мы приветствуем оперативное решение по расширению госпрограммы на ИП и сразу включились в ее реализацию. Еще на прошлой неделе мы приняли более 700 заявок от ИП, а всего по этой государственной программе мы получили от клиентов 4,5 тысячи заявок. Я верю, что общими усилиями мы поможем предпринимателям преодолеть это тяжелое испытание и сохранить свой бизнес».

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