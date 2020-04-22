Японцы готовы вложиться в рыбопереработку на территории Приморья

22 Апр 2020 2020-04-22T06:06:49+03:00

Компания Saraya отправит бизнес-миссию во Владивосток, как только нормализуется ситуация с пандемией на территории Приморья

Изменить размер текста: A A

Японская компания Saraya намерена заняться в Приморском крае переработкой рыбной продукции. Сопровождение бизнес-миссии компании в Приморье окажет Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АНО АПИ).

- Инвестору переданы на предложение два предприятия, в которые можно инвестировать. Компания рассматривает предложения. Достигнута договоренность о проведении бизнес-миссии в Приморский край, - прокомментировал ситуацию директор по направлению Япония и страны Юго-Восточной Азии международного департамента АНО «АПИ» Антон Леонидченко.

Сейчас рассматривается вопрос о заключении соглашения о сотрудничестве между инвестором и АНО АПИ о создании производства по переработке рыбной продукции в регионе. Антон Леонидченко уточнил, что посещение японской бизнес-миссией Приморья будет возможно только после нормализации эпидемиологической ситуации в мире, сообщает пресс-служба Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта.

В настоящее время в Приморье нет рыбоперерабатывающих предприятий с японским капиталом.

СПРАВКА

Saraya Co., Ltd. создана в 1952 году. Направления деятельности: научные исследования и разработки, производство и продажа дозирующего оборудования для мытья и дезинфекции рук, средств личной гигиены, диабетических товаров, профессиональных моющих средств. Главный офис расположен в Осаке.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14

ИСТОЧНИК KP.RU