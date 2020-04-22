2020-04-22T07:04:04+03:00
Общество

В Находке женщину будут судить за ложный донос об изнасиловании

Желая отомстить своему сожителю за нанесенную обиду, жительница Приморья сама себя отправила на скамью подсудимых
Константин МИХАЙЛОВ
Поделиться:
В худшем случае женщине за ложный донос об изнасиловании грозит три года лишения свободыВ худшем случае женщине за ложный донос об изнасиловании грозит три года лишения свободыФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Прокуратура Находки утвердила обвинительное заключение по уголовному делу против местной жительницы, которая в феврале этого года обвинила своего сожителя в изнасиловании. Что конкретно заставило написать женщину заявление в полицию, сайт прокуратуры края не уточняет. Типичная казенная фраза для таких ситуаций: «На почве личной обиды». Факт в том, что заявление было написано, хотя гражданка была предупреждена об уголовной ответственности за заведомо ложный донос.

А далее, естественно, последовала проверка, которая установила — изнасилования не было. В возбуждении уголовного дела против мужчины было отказано, а вот против заявительницы, наоборот, было заведено дело по части 2 статьи 306 УК РФ (заведомо ложный донос о совершении преступления, соединенный с обвинением лица в совершении тяжкого преступления).

Превратившись в обвиняемую, женщина написала явку с повинной и признала свою вину в полном объеме. Однако механизм правосудия уже был запущен. Теперь уголовное дело в отношении лжепотерпевшей направлено в Находкинский городской суд для рассмотрения по существу.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Владивосток раньше обычного приступил к ремонту межквартальных проездов
Крупнейшая электростанция Владивостока отмечает 50-летие
В Находке женщину будут судить за ложный донос об изнасиловании
Японцы готовы вложиться в рыбопереработку на территории Приморья
Индивидуальные предприниматели могут получить кредит в Сбербанке на заработную плату под 0%
Новый 17-этажный дом появился во Владивостоке благодаря резиденту СПВ
ДРСК обеспечит дополнительную мощность для подключения модульного инфекционного центра в Уссурийске
Учителя Приморья выйдут на первомайскую демонстрацию, но «дистанционно»
Привлекательная 27-летняя кареглазая девушка пропала в Приморье
60 междугородных автобусных рейсов из Владивостока сегодня отменены
Погода 22 апреля во Владивостоке, Находке, Уссурийске
Ремонтные работы сдвинут график движения электрички Ружино — Сибирцево — Владивосток
По «телемосту» о реальных мостах: президент России пообщался с губернатором Приморья
Казино Tigre de Cristal под Владивостоком снова приостанавливает свою работу
Власти региона объяснили ночную очередь из скорых перед инфекционкой во Владивостоке
Во Владивостоке новенький кроссовер не выдержал натиск микроавтобуса Mercedes
Одно дерево — один год: «Аллея памяти» из 75 деревьев появилась в Покровском парке Владивостока
Опубликованы архивные данные протокола медицинского консилиума о первых 7 случаях заражения COVID-19 в Ухане
Каналы громкой связи заработают во Владивостоке 22 апреля
Решил сократить: необычный маневр минивэна удивил приморцев
Странный случай с пешеходом во Владивостоке
Еще один врач заразился коронавирусом во Владивостоке
Покинуть Бали 24 апреля готовятся туристы из Приморья
Укравший цепную пилу житель Владивостока, имеет шансы отправиться на лесоповал
В Находке коронавирус подтвердился у одного человека, еще восемь под подозрением
Пожарные Приморья остановили огонь на 24 гектарах
Это был не розыгрыш: неизвестные люди с автоматами похитили мужчину прямо в центре Владивостока
3 года жизни может отдать приморец за 0,3 грамма наркотика