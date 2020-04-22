В Находке женщину будут судить за ложный донос об изнасиловании

22 Апр 2020 2020-04-22T07:04:04+03:00

В худшем случае женщине за ложный донос об изнасиловании грозит три года лишения свободы Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Прокуратура Находки утвердила обвинительное заключение по уголовному делу против местной жительницы, которая в феврале этого года обвинила своего сожителя в изнасиловании. Что конкретно заставило написать женщину заявление в полицию, сайт прокуратуры края не уточняет. Типичная казенная фраза для таких ситуаций: «На почве личной обиды». Факт в том, что заявление было написано, хотя гражданка была предупреждена об уголовной ответственности за заведомо ложный донос.

А далее, естественно, последовала проверка, которая установила — изнасилования не было. В возбуждении уголовного дела против мужчины было отказано, а вот против заявительницы, наоборот, было заведено дело по части 2 статьи 306 УК РФ (заведомо ложный донос о совершении преступления, соединенный с обвинением лица в совершении тяжкого преступления).

Превратившись в обвиняемую, женщина написала явку с повинной и признала свою вину в полном объеме. Однако механизм правосудия уже был запущен. Теперь уголовное дело в отношении лжепотерпевшей направлено в Находкинский городской суд для рассмотрения по существу.

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ИСТОЧНИК KP.RU