2020-04-22T08:07:20+03:00
Общество

Крупнейшая электростанция Владивостока отмечает 50-летие

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22 апреля 1970 года был включен в сеть первый турбоагрегат Владивостокской ТЭЦ-2, ставшей крупнейшей электростанцией столицы Приморского края. За прошедшие 50 лет станция выработала более 9,5 млрд кВт.ч электроэнергии и более 128 млн Гкал тепла.

К концу 1950-х годов стало очевидно, что Владивостокская ТЭЦ-1, построенная еще в 1912 году, не может обеспечить растущие потребности города в электроэнергии и тепле. В 1963 году был составлен проект Владивостокской ТЭЦ-2, а в 1965 году начались работы на стройплощадке. Всего за пять лет строители станции выполнили огромный объем работ – возвели главный корпус, 180-метровую дымовую трубу, подъездные железнодорожные пути и другие объекты инфраструктуры.

После пуска Владивостокская ТЭЦ-2 стала основным источником электроэнергии и тепла для города. Электрическая мощность станции составляет 497 МВт, тепловая мощность – 1051 Гкал/ч. Станция неоднократно расширялась и модернизировалась, последний турбоагрегат был введён в эксплуатацию в 1984 году. Важной страницей в истории станции стал перевод 10 из 14 котлоагрегатов с угля на природный газ в 2011-2013 годах.

- Проведенная реконструкция существенно улучшила экологическую обстановку, повысила надежность и экономичность работы Владивостокской ТЭЦ-2, позволила улучшить качество предоставляемых потребителям услуг, - сообщает директор филиала «Приморская генерация» Дмитрий Лебедь.

В ближайшие годы ВТЭЦ-2 ждет масштабная реконструкция, в результате которой электрическая мощность станции возрастет до 604 МВт, тепловая мощность – до 1115 Гкал/ч.

- В рамках государственной программы модернизации тепловой энергетики на станции предполагается замена трех наиболее изношенных турбоагрегатов, обновление восьми котлоагрегатов, монтаж нового электротехнического и вспомогательного оборудования, - сообщает директор Владивостокской ТЭЦ-2 филиала «Приморская генерация» Игорь Шиянов.

В настоящее время ведется проектирование. К работам на станции планируется приступить в 2021 году, и завершить их в 2025 году.

В рамках государственной программы модернизации тепловой энергетики России РусГидро на Дальнем Востоке планирует строительство Артемовской ТЭЦ-2, Хабаровской ТЭЦ-4, второй очереди Якутской ГРЭС-2 и обновление Владивостокской ТЭЦ-2. Новые и модернизированные энергообъекты заменят изношенные мощности электростанций, построенных более 50 лет назад. Новые энергообъекты общей мощностью 1,3 ГВт планируется ввести в эксплуатацию в 2025-2026 годах.

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