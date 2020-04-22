Владивосток раньше обычного приступил к ремонту межквартальных проездов

22 Апр 2020 2020-04-22T07:56:31+03:00

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Мэрия Владивостока начала ремонт межквартальных проездов в городе по 16 адресам.

— По распоряжению главы Владивостока Олега Гуменюка аукционы в этом году начали объявлять задолго до начала строительного сезона. Это способствовало тому, что подрядчики приступили к ремонту сразу же после объявления о его старте. По многим адресам уже проведен широкий комплекс работ, проезды готовятся к укладке асфальта, — сообщило управление дорог и благоустройства города.

Сейчас дорожные рабочие снимают старое асфальтовое покрытие и готовят основания дорог к укладке нового асфальта.

Ремонтные работы ведутся на проездах:

по Сахалинской, №№ 41, 45, 59 и 57;

Часовитина, №№ 15 — 17;

Шошина, от дома № 25, стр. 3 к № 19в;

Невской, №№ 18 — 20а;

Ильичева, №№ 14 — 22;

Котельникова, № 8;

Корнилова, №№ 9 — 11;

Верхнепортовой, №№ 66, 72/2, 72/3;

от Красного Знамени к Острякова, №1;

Океанскому проспекту, №№ 103, 109;

от Гарнизонной к Ватутина, №№ 2 — 4;

вдоль Нейбута, № 30;

Фадеева, №№ 10а — 12а;

от пересечения с Нейбута к дому № 30;

вдоль Жигура, № 12;

Карбышева, №№ 14 — 18.

Всего в планах на этот год привести в порядок межквартальные проезды более чем в 60 точках города.

Ремонт межквартальных проездов. Фото: администрация Владивостока

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ИСТОЧНИК KP.RU