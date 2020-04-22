Одни и те же «фонящие» автозапчасти из Японии дважды пытались ввезти во Владивосток
Радиоактивные автомобильные запчасти для автомобиля AUDI TT COUP обнаружили таможенники морского пункта пропуска Владивосток. Причем ранее эти же самые автозапчасти (кузов, двигатель внутреннего сгорания и заднюю подвеску) с повышенным уровнем радиации уже пытались ввезти через Первомайский пост Владивостокской таможни в начале этого года. Запчасти проверили, установили, что они загрязнены бета-излучением и отправили обратно в Японию.
Теперь, как сообщил начальник отдела таможенного контроля за делящимися и радиоактивными материалами Владивостокской таможни Максим Шестернин, детали AUDI TT пришли тремя разными партиями уже в зону ответственности другого таможенного поста. Но вновь не прошли проверку таможни. И вновь отправятся в Страну восходящего солнца.
По информации пресс-службы Владивостокской таможни, это уже седьмой случай выявления радиационно-опасных товаров из Японии в 2020 году.
Опасные детали вернутся в Японию. Фото: пресс-службы Владивостокской таможни
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14
ИСТОЧНИК KP.RU