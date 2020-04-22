Одни и те же «фонящие» автозапчасти из Японии дважды пытались ввезти во Владивосток

22 Апр 2020 2020-04-22T09:16:01+03:00

Таможенники и во второй раз остановили радиоактивный груз

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Радиоактивные автомобильные запчасти для автомобиля AUDI TT COUP обнаружили таможенники морского пункта пропуска Владивосток. Причем ранее эти же самые автозапчасти (кузов, двигатель внутреннего сгорания и заднюю подвеску) с повышенным уровнем радиации уже пытались ввезти через Первомайский пост Владивостокской таможни в начале этого года. Запчасти проверили, установили, что они загрязнены бета-излучением и отправили обратно в Японию.

Теперь, как сообщил начальник отдела таможенного контроля за делящимися и радиоактивными материалами Владивостокской таможни Максим Шестернин, детали AUDI TT пришли тремя разными партиями уже в зону ответственности другого таможенного поста. Но вновь не прошли проверку таможни. И вновь отправятся в Страну восходящего солнца.

По информации пресс-службы Владивостокской таможни, это уже седьмой случай выявления радиационно-опасных товаров из Японии в 2020 году.

Опасные детали вернутся в Японию. Фото: пресс-службы Владивостокской таможни

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ИСТОЧНИК KP.RU