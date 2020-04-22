Алексей Буяков: все, что прозвучало на встрече Путина с Кожемяко, достойно поддержки приморцев

22 Апр 2020 2020-04-22T09:52:32+03:00

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Губернатор Приморья Олег Кожемяко в ходе видеоконференции с президентом России Владимиром Путиным смог убедительно донести целый ряд просьб по вопросу борьбы с коронавирусной инфекцией и других важных инфраструктурных проблем. Свою оценку прошедшей рабочей встрече дал председатель Приморского краевого отделения Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество» – Общества изучения Амурского края Алексей Буяков.

По мнению эксперта, одной из важных инициатив главы Приморья стало обращение о прекращении транзита через Владивосток граждан Китая, эвакуирующихся на Родину. Положительное решение по этому вопросу свидетельствует о том, что Олег Кожемяко не только отстаивает интересы края, но и может их грамотно донести, за что и получает поддержку президента.

«Президент общался с двумя важными регионами: Приморьем и Калининградской областью. Конечно, в первую очередь внимание было уделено обстановке с коронавирусом в нашем субъекте. Это обусловлено и тем, что рядом Китай. И наш губернатор выступил сначала перед председателем правительства, потом уже перед президентом с инициативой прекратить проезды через территорию Приморья эвакуированных китайцев из Москвы. Это мнение было услышано. И сама точка зрения губернатора мне очень близка и понятна. Мы действительно не должны сами создавать себе проблемы на пустом месте», – обозначил руководитель общественной организации.

Алексей Буяков также отметил, что полностью разделяет позицию по строительству новой инфекционной больницы. Приморье является «входными воротами» России в страны Азиатско-Тихоокеанского региона, через регион идут активные миграционные потоки. Здесь же реализуются инвестиционные проекты, в том числе с привлечением иностранных работников, поэтому регион находится в особой зоне риска.

«Приморцы будут приветствовать создание такой больницы, оборудованной современными средствами. Важность такого объекта подчеркнул и президент, сказав о том, что, конечно, такие мощности могут и не потребоваться, но они все равно должны быть. Так мы будем готовы к лечению и других вирусов, инфекций», – подчеркнул председатель организации.

ИСТОЧНИК KP.RU