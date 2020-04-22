АО «Восточный Порт» оказывает поддержку ветеранам и многодетным семьям

22 Апр 2020 2020-04-22T12:04:37+03:00

Волонтеры АО "Восточный порт" доставляют нуждающимся на дом крупы, макароны, мясные, рыбные и молочные консервы, чай, какао и даже сладости

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Наборы с продуктами первой необходимости от АО «Восточный Порт» получили больше 400 жителей Находкинского городского округа и микрорайона Врангель. В сложной эпидемиологической обстановке приморское предприятие оказывает поддержку ветеранам предприятия и многодетным семьям микрорайона Врангель.

В условиях пандемии коронавируса и действующего в нашей стране режима самоизоляции крайне важной и необходимой становится адресная помощь социально значимыми продуктами питания тем, кто сейчас испытывает серьёзные материальные трудности и нуждается в поддержке.

Продуктовые наборы получают ветераны предприятия и многодетные семьи микрорайона Врангель

За два дня несколько десятков волонтеров-работников АО «Восточный Порт» навестили 70 многодетных семей и более 360 ветеранов, проживающих в микрорайоне Врангель. В подарочные наборы включены продукты длительного срока хранения: крупы, макароны, мясные, рыбные и молочные консервы, чай, какао, сладости – всего 25 наименований.

Как отмечают волонтеры, практически все без исключения получатели адресной помощи «счастливы, приветливы, искренне благодарят, что о них не забыли в трудную минуту и непременно приглашают в гости после того, как минует угроза опасного вируса».

Волонтеры АО "Восточный порт" в непростое для страны время оказывают адресную помощь на дому

Чтобы обезопасить людей и себя, участвующие в акции волонтёры используют необходимые средства личной защиты – маски, перчатки, дезинфицирующие препараты и закрытую одежду, а также не передают продуктовые наборы из рук в руки получателю, отходя от дверей на несколько метров. Такой способ доставки максимально безопасен для всех участников акции.