2020-04-23T01:17:35+03:00
Общество

Курение дорого обошлось. Полиция оштрафовала более 1,5 тысячи приморцев

Шестеро и вовсе поплатились за то, что курили не сами
Сергей БАЛАНОВ
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Курение в общественных местах запрещеноКурение в общественных местах запрещеноФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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С начала 2020 года сотрудники полиции Приморья составили 1713 протоколов за курение в общественных местах. Общая сумма штрафов - 732 тысячи рублей.

Такими местами считаются:

- территории любых образовательных и лечебных учреждений,

- общественный транспорт,

- детские площадки,

- места общественного питания и предприятия торговли,

- подъезды, лифты в многоквартирных жилых домах,

- общественные пляжи, парки,

- помещения в государственных и муниципальных организациях,

- вокзалы и аэропорты.

За курение в общественных местах размер штрафа до 1 500 рублей, на детской площадке - до 3 000 рублей.

Кстати, для граждан, которые вовлекают несовершеннолетних в процесс курения, например, покупают для них сигареты или предлагают попробовать покурить, тоже есть штраф - 2 000 рублей. И если вы сомневаетесь, что за такое кого-то наказывают, - зря. С начала года шестеро приморцев привлечены к такой ответственности. Полицейские регулярно проводят мероприятия по пресечению табакокурения в местах массового пребывания граждан и вовлечению несовершеннолетних в процесс потребления табака.

О фактах нарушения антитабачного законодательства, реализации табачных изделий несовершеннолетним, приморцев просят сообщать в территориальные органы внутренних дел. Телефон доверия УМВД России по Приморскому краю: 8 (423) 240 10 00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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