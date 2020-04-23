Курение дорого обошлось. Полиция оштрафовала более 1,5 тысячи приморцев
С начала 2020 года сотрудники полиции Приморья составили 1713 протоколов за курение в общественных местах. Общая сумма штрафов - 732 тысячи рублей.
Такими местами считаются:
- территории любых образовательных и лечебных учреждений,
- общественный транспорт,
- детские площадки,
- места общественного питания и предприятия торговли,
- подъезды, лифты в многоквартирных жилых домах,
- общественные пляжи, парки,
- помещения в государственных и муниципальных организациях,
- вокзалы и аэропорты.
За курение в общественных местах размер штрафа до 1 500 рублей, на детской площадке - до 3 000 рублей.
Кстати, для граждан, которые вовлекают несовершеннолетних в процесс курения, например, покупают для них сигареты или предлагают попробовать покурить, тоже есть штраф - 2 000 рублей. И если вы сомневаетесь, что за такое кого-то наказывают, - зря. С начала года шестеро приморцев привлечены к такой ответственности. Полицейские регулярно проводят мероприятия по пресечению табакокурения в местах массового пребывания граждан и вовлечению несовершеннолетних в процесс потребления табака.
О фактах нарушения антитабачного законодательства, реализации табачных изделий несовершеннолетним, приморцев просят сообщать в территориальные органы внутренних дел. Телефон доверия УМВД России по Приморскому краю: 8 (423) 240 10 00.
ИСТОЧНИК KP.RU