Спасительный рейс вернул из Бангкока 178 приморцев, включая детей

23 Апр 2020 2020-04-23T01:28:27+03:00

В ближайшие две недели всех прилетевших ждет строгий карантин под надзором медиков и полиции

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Еще один рейс из Таиланда приземлился в аэропорту Владивостока в среду, 22 апреля, в 21.00. На борту самолета авиакомпании «Сибирь» (S7) вернулись 178 приморцев, включая детей.

Это уже не первая эвакуация из Таиланда. 18 апреля из Бангкока авиакомпания «Сибирь» вывезла во Владивосток 194 приморца и одного жителя Хабаровска.

Теперь их ждет двухнедельный карантин под надзором медиков и полиции. Большинство проведут его дома, но не все.

- В обсерватор «Ритм-10» будут размещены 42 человека – пассажиры, у которых нет возможности обеспечить самоизоляцию в домашних условиях. Строгое соблюдение 14-дневного карантина будут отслеживать представители медицинских учреждений и сотрудники правопорядка, – отметили в оперативном штабе Приморья по борьбе с коронавирусом.

Теперь эвакуации ждут те, кто застрял на Бали. Рейс из Денпасара во Владивосток запланирован на пятницу, 24 апреля. Списки формируются на портале Госуслуг.

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ИСТОЧНИК KP.RU