2020-04-23T02:05:34+03:00
Общество

Стало известно, сколько жителей Владивостока оштрафовали за нарушение режима самоизоляции

Протоколы выписывают и на пешеходов, и на водителей
Сергей БАЛАНОВ
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Проверки ежедневно проводят сотрудники правоохранительных органов и члены районных административных комиссий. Фото: Дмитрий МогильныйПроверки ежедневно проводят сотрудники правоохранительных органов и члены районных административных комиссий. Фото: Дмитрий Могильный
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Более 700 протоколов за нарушение действующего режима самоизоляции составили во Владивостоке в ходе рейдовых мероприятий в апреле. Сюда входят как водители, оштрафованные при попытке попасть на Русский остров, так и те, кто продолжает гулять по набережным и паркам.

- Во Владивостоке административными комиссиями и правоохранительными органами проводятся рейды с целью снижения количества людей на улицах. Специалисты стараются донести до горожан, что сейчас важно оставаться дома в связи с опасностью распространения коронавируса. Просим с пониманием отнестись к временным ограничительным мерам, действующим во Владивостоке. Сейчас они действительно необходимы, - рассказали в городском управлении общественной безопасности и взаимодействия с органами власти.

В мэрии уверяют, что такие проверки проходят ежедневно. В первую очередь - в местах массового отдыха, на общественных территориях. С 17 апреля наряд дежурит на въезде на Русский остров, посещение которого ограничено. Напомним, штраф за нарушение режима самоизоляции составляет от 3 до 5 тысяч рублей, такую меру наказания приморские депутаты приняли на недавней сессии.

Штрафуют не только гулящих, но и работающих. Водители такси теперь обязаны раз в сутки проходить дезинфекцию салонов. На сегодняшний день на нарушителей этого правила составили уже более ста протоколов.

Напомним, что с начала эпидемии в Приморье официально подтверждено 178 случаев заболевания COVID-19.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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