Самоизоляция в море: владельцы маломерных судов в Приморье просят губернатора открыть навигацию

23 Апр 2020 2020-04-23T03:44:35+03:00

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Инициативная группа владельцев яхт, катеров и моторных лодок в Приморье начала сбор подписей под обращением к губернатору края с просьбой открыть с 1 мая навигацию для маломерных судов. Постановление об открытии ежегодно подписывает глава региона после согласования с морскими службами. Обычно это происходит в апреле, но в этом году из-за сложной ситуации, сложившейся из-за пандемии COVID-19, власти края пока об открытии навигации ничего не сообщали.

Владельцы маломерных судов в обращение к губернатору заявляют, что они ничем не хуже дачников, которым разрешили «самоизолироваться» на своих земельных участках и обещают заниматься рыбалкой, не нарушая режим самоизоляции. Отмечается, что рыбалка для многих «определённое подспорье в плане обеспечения свежей рыбой, без которой невозможно представить быт большинства семей». Упоминается в обращении и семейный отдых, включая детей, и, исключая любую коммерческую деятельность.

«Владивосток — морской город, тысячи жителей с нетерпением ждали открытия навигации 2020-го года в начале апреля, чтобы вырваться, наконец, из уже опостылевших четырех стен на вольный морской воздух. И ни в коей мере не нарушая режим самоизоляции, затеряться в морском просторе и заняться самым любимым в жизни делом — морской рыбалкой», — говорится в обращении.

Надо заметить, что постановления о запрете любительской рыбалки, в отличие от запрета на охоту, в крае пока нет.

Один из инициаторов создания обращения Федор Федорович Годин рассказал корреспонденту "КП - Владивосток", что он надеется: завершать сбор подписей и подавать его в правительство края не придется.

- Думаю, что администрация на упреждение сработает, потому что сейчас не обращать внимания на градус социальной напряженности это вообще немодно, - сказал Годин.

В соседних с Приморьем регионах навигация маломерных судов уже открыта. Это произошло в Амурской области и Хабаровском крае, на Сахалине и Камчатке.

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ИСТОЧНИК KP.RU