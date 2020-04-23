Знаменитый фонтан парка Лазо во Владивостоке приведут в порядок

23 Апр 2020 2020-04-23T04:07:05+03:00

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Владивостокский парк культуры и отдыха имени Сергея Лазо на Санаторной начали готовить к летнему сезону. Помимо уборки мусора, обрезки деревьев и прочих необходимых мероприятий по наведению порядка, начался также ремонт известного центрального фонтана парка, в котором ежегодно на день ВДВ так любят купаться десантники.

— Мы начали работу над фонтаном с того, что сняли с него многолетний слой штукатурки. Под штукатуркой обнаружились оригинальные скульптурные элементы. Мы уже проконсультировались с местными архитекторами, которые приступят к восстановлению барельефов, как только установится достаточно теплая погода. Пока мы устанавливаем специальное оборудование для фонтана, занимаемся восстановлением главной чаши, которая довольно сильно пострадала от времени, — рассказал директор парка Александр Суворов.

Центральный фонтан парк Лазо. Фото: администрация Владивостока

Более того, когда фонтан полностью восстановят, его планируют заселить карпами.

Также в парке идет работа по реконструкции торговых павильонов и кафе, запланировано асфальтирование автостоянки, ремонт ограждения и установка освещения.

— Как только эпидемиологическая обстановка улучшится, мы будем ждать в парке Лазо всех жителей и гостей Владивостока. К началу сезона для отдыха здесь все будет полностью готово, — заверил Александр Суворов.

Парк имени Лазо приводят в порядок. Фото: администрация Владивостока

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ИСТОЧНИК KP.RU