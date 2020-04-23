Новый прорыв и жители Снеговой пади третий день сидят без воды

23 Апр 2020 2020-04-23T05:45:26+03:00

Изменить размер текста: A A

Вот уже третий день жители микрорайона Снеговая падь во Владивостоке сидят без воды. В минувший вторник у них произошла масштабная поломка на стыке двух труб во дворе. Тогда и взорвался тот самый фонтан, видео с которым облетело соцсети.

Неполадки устраняли двое суток: сначала чугунную трубу меняли на новенькую, металлическую, затем возникла проблема на соседнем участке - там тоже ремонтникам пришлось постараться.

Во время работ единственным спасением для жителей стали водовозные машины. Количества которых явно не хватало - две на двадцать оставшихся без подачи воды домов. Естественно, чтобы наполнить бутылки и ведра людям перед этим предстояло отстоять огромную очередь в сотню метров. Какой уж тут режим самоизоляции. С такой суетой забывалась и социальная дистанция, и маски.

Жители Снеговой пади вернулись 90-е. Фото: Вячеслав Панарин

Наконец, ближе к ночи воду в микрорайоне запустили. Правда, ненадолго - в районе 3 часов ночи произошла очередная авария.

- После окончания ремонта, во время заполнения системы водой для запуска на сети холодного водоснабжения, был зафиксирован новый порыв. Специалисты «Примводоканала» оперативно приступили к устранению порыва, производится замена участка водовода, - рассказали представители городской администрации. - Мы также максимально содействуем при проведении работ, на месте помогаем жителям соблюдать социальную дистанцию.

Вновь начатые работы планируют закончить сегодня, 23 апреля, к 18 часам. Без водоснабжения по-прежнему остаются жители двадцати многоквартирных домов. Количество водовозных машин увеличили до четырех.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14

ИСТОЧНИК KP.RU