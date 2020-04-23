2020-04-23T05:47:55+03:00
Общество

Три подпольных цеха закрыты пограничниками Приморья

Нелегальные торговцы морскими деликатесами лишились трех с половиной миллионов рублей
Константин МИХАЙЛОВ
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Подпольный "цех" во Владивостоке. Фото: пресс-служба Погрануправления ФСБ России по Приморскому краюПодпольный "цех" во Владивостоке. Фото: пресс-служба Погрануправления ФСБ России по Приморскому краю
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Более двух с половиной тонн водных биологических ресурсов изъяли из незаконного торгового оборота сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю.

Во Владивостоке пограничники накрыли сразу три подпольных «цеха» по переработке морепродуктов. Теневые предприниматели лишились около двух тонн морских деликатесов, таких как конечности и мясо краба, креветка разных видов. А также было арестовано оборудование и транспортные средства, используемые в криминальном бизнесе.

В Хасанском районе края на побережье бухты Витязь были пойманы с поличным два местных жителя, перегружавшие нелегально добытые дары моря из катера в микрогрузовик. В машине оказалось 12 полипропиленовых мешков крабовых ног общим весом 395 килограммов и мешок, в котором были 34 краба «волосатика». Еще четыре десятка различных крабов, найденных на борту катера, оказались живыми и были выпущены в море.

Общая рыночная стоимость изъятых водных биологических ресурсов по предварительной оценке составляет более 3,5 миллиона рублей. По всем фактам проводятся разбирательства и будут приняты процессуальные решения, сообщила пресс-группа Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю.

Изъятые из обращения морские деликатесы. Фото: пресс-служба Погрануправления ФСБ России по Приморскому краю

Изъятые из обращения морские деликатесы. Фото: пресс-служба Погрануправления ФСБ России по Приморскому краю

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ИСТОЧНИК KP.RU

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