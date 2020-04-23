2020-04-23T05:15:06+03:00
Общество

Приморским детям прочитают сказки писатели и персонажи мультфильмов

Сегодня к движению волонтеров-сказочников присоединятся известные российские писатели, а также актеры, озвучивающие любимых персонажей детских мультфильмов
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23 апреля по бесплатному телефону 8-800-250-10-51 в течение дня юные приморцы смогут услышать известные произведения из уст их авторов – вживую общаться с ребятами будут Денис Драгунский, Сергей Лукьяненко, Олег Рой, Валерий Воскобойников, Анастасия Орлова, Максим Замшев, Виктор Лунин, Игорь Жуков, Елена Усачева, Марина Бородицкая и другие российские писатели. Вместе с ними интересные истории из жизни анимационных героев будет читать актер Сергей Мардарь, озвучивающий легендарных Смешариков – Карыча и Совунью. Работу на линии в качестве сказочников также продолжат студенты факультета журналистики МГУ и других российских вузов, вожатые Российского движения школьников, библиотекари, сотрудники МТС.

«В эти трудные дни самоизоляции я понимаю, что мальчишкам и девчонкам особенно скучно сидеть дома. Вот я и хочу их хоть чуточку развеселить. Вообще-то я, в отличие от своего отца Виктора Драгунского, писатель исключительно взрослый. Но для такого случая я найду кое-что из воспоминаний о своем детстве, о своих школьных годах, и прочту это вслух. Может быть, современным ребятам будет интересно узнать про то, как жили их дедушки и бабушки, когда им было по 10-12 лет», – рассказал писатель Денис Драгунский.

«Мы видим очень живой интерес детей и родителей к горячей линии «В сказку – из дома»: сегодня ей пользуются жители всех регионов страны. Только за первую неделю на наш бесплатный номер поступило больше 10 тысяч звонков из 11 часовых поясов России, прочитано свыше 850 часов сказок. И мы уверены, что акция ко Всемирному дню книги привлечет еще больше внимания юных слушателей», – отметила руководитель благотворительных и социальных программ МТС Екатерина Филатова.

«В сказку – из дома» - очень добрый, нужный и объединяющий проект для всей семьи. И я уверена, что он даст приморским ребятам дополнительную мотивацию проводить свое свободное время с пользой и продолжать читать самостоятельно», – отметила директор МТС в Приморском крае Евгения Сысоева.

Конкурс чтецов «В сказку – из дома»

Вместе с тем, для детей от 6 до 14 лет продолжает работу специальный конкурс чтецов «В сказку – из дома». Участникам необходимо записать на видео или аудио собственное прочтение сказки и загрузить работу на платформу благотворительного проекта «Поколение М». Лучшие чтецы получат возможность в режиме видеосвязи пообщаться со звездой, а позднее – попасть на персональную экскурсию в главную библиотеку страны – Российскую государственную библиотеку в Москве. Все участники конкурса смогут своим творчеством помочь сверстникам, нуждающимся в лечении. За каждую загруженную работу, каждый «лайк» и репост в социальные сети будет начислено по одному баллу на «Счетчик добра» проекта. В конце года МТС переведет все баллы в настоящие деньги по курсу 1 балл = 1 рубль и направит на лечение тяжелобольных детей.

Информационными партнерами акции в рамках проекта выступили «Детское радио», телеканал «Мульт».

ИСТОЧНИК KP.RU

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