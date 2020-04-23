Приморский Роспотребнадзор без конкурса покупает УАЗы и Лады в комплектации «Люкс»
Управление Роспотребнадзора по Приморскому краю заключило без конкурса контракт на покупку 25 автомобилей почти за 25 миллионов рублей с дилерским центром «Восток-УАЗ». В контракте указано, что при закупке ведомство руководствовалось постановлением губернатора региона о мерах по предотвращению распространения на территории края новой коронавирусной инфекции.
Местное представительство ведомства покупает 13 автомобилей Lada Vesta в комплектациях Luxe Prestige, Cross Luxe, Cross Luxe Prestige и Cross Comfort Winter, девять UAZ Patriot и три Lada 4×4 212140. Поставщиком является местная компания «Восток-УАЗ».
Поставить автомобили нужно к 11 мая на Сельскую, 3. Здесь во Владивостоке находится главный офис Роспотребнадзора.
Ранее федеральные власти разрешили проводить закупки у единственных поставщиков без конкурса, когда это касается обеспечения государственных нужд в связи с распространением коронавируса. В данной закупке сведения о том, как приобретенные машину помогут в борьбе новым коронавирусом, отсутствуют.
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ИСТОЧНИК KP.RU