Приморский Роспотребнадзор без конкурса покупает УАЗы и Лады в комплектации «Люкс»

23 Апр 2020 2020-04-24T10:53:40+03:00

Контракт на 25 миллионов рублей заключили в рамках борьбы против эпидемии коронавируса

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Управление Роспотребнадзора по Приморскому краю заключило без конкурса контракт на покупку 25 автомобилей почти за 25 миллионов рублей с дилерским центром «Восток-УАЗ». В контракте указано, что при закупке ведомство руководствовалось постановлением губернатора региона о мерах по предотвращению распространения на территории края новой коронавирусной инфекции.

Местное представительство ведомства покупает 13 автомобилей Lada Vesta в комплектациях Luxe Prestige, Cross Luxe, Cross Luxe Prestige и Cross Comfort Winter, девять UAZ Patriot и три Lada 4×4 212140. Поставщиком является местная компания «Восток-УАЗ».

Поставить автомобили нужно к 11 мая на Сельскую, 3. Здесь во Владивостоке находится главный офис Роспотребнадзора.

Ранее федеральные власти разрешили проводить закупки у единственных поставщиков без конкурса, когда это касается обеспечения государственных нужд в связи с распространением коронавируса. В данной закупке сведения о том, как приобретенные машину помогут в борьбе новым коронавирусом, отсутствуют.

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ИСТОЧНИК KP.RU