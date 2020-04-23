Авария на Снеговой пади во Владивостоке заинтересовала прокуратуру

23 Апр 2020 2020-04-23T06:36:15+03:00

Изменить размер текста: A A

Прокуратура Владивостока выяснит: как добросовестно работники устраняют последствия недавней аварии на Снеговой пади. Проверки пройдут в «Приморском водоканале», который занимается сейчас починкой труб, в администрации города, а также в гостях у организации-застройщика. Последняя рядом с местом ЧП возводит объект.

- Мы дадим правовую оценку исполнения обязанностей по содержанию и эксплуатации сетей холодного водоснабжения, а также своевременности устранения последствий аварийной ситуации, - делятся сотрудники прокуратуры Владивостока.

Напомним, в минувший вторник в районе многоквартирного дома № 4 по улице Адмирала Горшкова произошла масштабная поломка на стыке двух труб во дворе. Неполадки устраняли двое суток: сначала чугунную трубу меняли, затем возникла проблема на соседнем участке. Когда же наконец все починили и включили воду, произошла новая авария. Вот уже третий день жители двадцати многоквартирных домов сидят без воды.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14

ИСТОЧНИК KP.RU