2020-04-23T06:36:15+03:00
Общество

Авария на Снеговой пади во Владивостоке заинтересовала прокуратуру

Надзорное ведомство проверит: все ли работники справляются со своими обязанностями
Анастасия МЕЛЬНИКОВА
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Жители стоят в очереди к водовозке. Скрин из видео: blog_vladivostokЖители стоят в очереди к водовозке. Скрин из видео: blog_vladivostok
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Прокуратура Владивостока выяснит: как добросовестно работники устраняют последствия недавней аварии на Снеговой пади. Проверки пройдут в «Приморском водоканале», который занимается сейчас починкой труб, в администрации города, а также в гостях у организации-застройщика. Последняя рядом с местом ЧП возводит объект.

- Мы дадим правовую оценку исполнения обязанностей по содержанию и эксплуатации сетей холодного водоснабжения, а также своевременности устранения последствий аварийной ситуации, - делятся сотрудники прокуратуры Владивостока.

Напомним, в минувший вторник в районе многоквартирного дома № 4 по улице Адмирала Горшкова произошла масштабная поломка на стыке двух труб во дворе. Неполадки устраняли двое суток: сначала чугунную трубу меняли, затем возникла проблема на соседнем участке. Когда же наконец все починили и включили воду, произошла новая авария. Вот уже третий день жители двадцати многоквартирных домов сидят без воды.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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