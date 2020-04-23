"Двойка" за скуку? В ДВФУ компьютер вычисляет эмоции студентов

23 Апр 2020 2020-04-23T07:09:17+03:00

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Эксперимент по анализу вовлеченности студентов в электронное обучение запустила Школа цифровой экономики (ШЦЭ) Дальневосточного федерального университета.

— Цель эксперимента — определить заинтересованность студентов, чтобы помочь преподавателям создать систему оценки проведения дистанционных занятий. Кроме того, благодаря этому анализу они смогут видеть, не утрачивает ли аудитория интерес к предмету, и снова вовлечь слушателей в учебный процесс, — прокомментировал директор Школы цифровой экономики ДВФУ Илья Мирин.

Работой над проектом занимаются магистранты ШЦЭ ДВФУ в "Лаборатории искусственного интеллекта". Он используется для анализа данных. По мимике или голосу, когда студенты не включают видеосвязь, специальная программа определяет эмоции человека во время занятий: заинтересованность, скуку, безразличие, раздражение и так далее. К этой оценке прибавляется анализ активности обучаемого в чатах: частота ответов на вопросы, количество сообщений.

Пока эксперимент по анализу вовлеченности проводится на небольшом количестве занятий, но планируется, что проект будет распространен на весь университет.

— Данный эксперимент может облегчить процесс обучения и сделать его более качественным, — считает заместитель проректора по развитию ДВФУ Илья Яськов.

Как к проекту относятся преподаватели пока неизвестно. Понятно, что данный эксперимент, кроме вовлеченности отдельных студентов в процесс обучения, покажет на чьих занятиях молодые люди скучают больше всего.

СПРАВКА

Первая в России Школа цифровой экономики открыта в ДВФУ в 2018 году в рамках программы «Цифровая экономика Российской Федерации».

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ИСТОЧНИК KP.RU