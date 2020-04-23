Большая палатка появилась у входа в Приморский онкологический диспансер

23 Апр 2020 2020-04-23T08:10:59+03:00

Большая палатка во дворе онкодиспансера это "входной фильтр" для пациентов Фото: Сергей БАЛАНОВ

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Специальная изолированная палатка, через которую проходят пациенты, появилась перед зданием Приморского краевого онкологического диспансера.

— При содействии главного управления МЧС по Приморскому краю на период пандемии COVID-19 перед дверями в приемное отделение онкодиспансера для пациентов организован «входной фильтр» через изолированную и оборудованную палатку, — рассказал главврач диспансера Михаил Волков.

Так называемый «входной фильтр» позволяет устранить скученность людей в приемном отделении и минимизировать контакты между ними. Ожидая своей очереди для оформления на госпитализацию, пациенты за столами заполняют необходимые анкеты и проходят измерение температуры. Административный вход в главный корпус онкодиспансера теперь используется только сотрудниками медучреждения.

В других корпусах открыто по одному входу. А в корпусе по адресу Русская, 59 работает отдельный вход для пациентов, которые идут на МРТ, и отдельный — для тех, кто идет на эндоскопические исследования, сообщает правительство Приморского края.

Напомним, Приморский краевой онкологический диспансер — это жизненно важное учреждение, которое ежедневно принимает пациентов со всего региона.

Мера предосторожности предпринята на период пандемииФото: Сергей БАЛАНОВ

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ИСТОЧНИК KP.RU