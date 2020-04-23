«Примтеплоэнерго» продлевает отопительный сезон

23 Апр 2020 2020-04-23T09:28:12+03:00

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КГУП «Примтеплоэнерго» сообщило, что как минимум в течение двух — трех недель тепло продолжит поступать в дома приморцев.

— Как правило, завершение отопительного сезона наступает при достижении среднесуточной температуры +8 градусов по Цельсию в течение пяти суток. В предыдущие годы мы начинали останавливать котельные со второй половины апреля, но в этом сезоне видим, что стоит отнестись к этому вопросу внимательнее, ведь люди находятся на самоизоляции и комфортнее ее переживать в тепле, — рассказал главный инженер «Примтеплоэнерго» Сергей Попов.

Предприятие обслуживает 32 муниципальных образования и в настоящий момент все 567 его котельных работают в штатном режиме, сообщила пресс-служба «Примтеплоэнерго».

Ранее заботясь о комфорте жителей Приморья, находящихся на самоизоляции, правительство края рекомендовало главам муниципальных образований не спешить с окончанием отопительного сезона.В 2019 году к 23 апреля отопительный сезон завершили 11 котельных предприятия.

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ИСТОЧНИК KP.RU