Не посещать мечети в месяц Рамадан попросил мусульман губернатор Приморья

23 Апр 2020 2020-04-23T10:08:02+03:00

В этом году Рамадан наступит с восходом солнца 24 апреля, а закончится после заката 23 мая

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Губернатор края Олег Кожемяко обратился к жителям Приморья с призывом не посещать религиозные учреждения в период сложной эпидемиологической ситуации. Просьба главы региона адресована, в первую очередь, мусульманам, в связи с началом священного для верующих в Аллаха месяца — Рамадан.

— В эти дни мусульмане отмечают святой месяц Рамадан. Время, когда все мусульмане постятся и усердно молятся. По традиции молиться принято, собираясь группами. Хотел бы призвать наших братьев мусульман в нынешних условиях воздержаться от массовых молитв. Мы знаем, что духовенство мусульман России уже сделало подобное обращение к своим единоверцам. Вы помните, что православные христиане тоже ограничили посещение храмов. У нас в крае представлены разные религии, и мы с большим уважением относимся ко всем. Надеемся, что верующие отнесутся с пониманием к требованиям санитарных врачей и властей. Придет время, и мы сможем посетить наши храмы и помолиться, — обратился к верующим Олег Кожемяко.

В конце марта было опубликовано постановление Губернатора Приморского края «О мерах по предотвращению распространения на территории Приморского края новой коронавирусной инфекции», в котором также рекомендовано воздержаться от посещения религиозных объектов.

СПРАВКА

Рамадан — месяц, когда Мухаммад получил от Аллаха весть о том, что избран его пророком. В это время мусульмане стараются совершать благочестивые дела, давать милостыню, помогать ближним. Ежедневно после обязательной ночной молитвы верующие совершают добровольную молитву — таравих, которую предпочтительно делать коллективно в мечетях.

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ИСТОЧНИК KP.RU