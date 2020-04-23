Портреты 8 героев Великой Отечественной, чьи имена есть на карте Владивостока, появятся на «Стене памяти»
В «Стену памяти» превратиться фасад здания возле Сквера почетных граждан во Владивостоке. Его украсят портреты участников Великой Отечественной войны, в честь которых названы улицы столицы российского Дальнего Востока.
Портреты героев будут выполнены в технике сграффито. Художники городской мастерской монументального искусства «Квадролампа» сначала зачистят, загрунтуют и покрасят стену, затем установят армирующую сетку и приступят к работе над цементными портретами героев.
Изобразить планируется лица восьми героев: Николая Ватутина, Дмитрия Карбышева, Николая Гастелло, Зои Космодемьянской, Назара Приходько, Григория Воропаева, Степана Борисенко и Ильи Каплунова. Стену также украсит надпись «75 лет Победы в Великой Отечественной Войне».
— Техника сграффито уже хорошо показала себя во Владивостоке. Устанавливается сетка, укрепляется стена, наносится темный бетон в виде силуэта, затем, пока предыдущий слой еще сырой, добавляется светлый бетон. Художник на нем создает рельефное изображение при помощи различных инструментов, — рассказал руководитель проектов в мастерской монументального искусства «Квадролампа» Георгий Косенко.
Проект «Стена памяти» организован департаментом по делам молодежи и Центром содействия развитию молодежи Приморского края при поддержке мастерской монументального искусства «Квадролампа» и проводится в рамках фестиваля молодежной культуры «Улица героев».
Работают художники мастерской «Квадролампа». Фото: сайт администрации Владивостока
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ИСТОЧНИК KP.RU