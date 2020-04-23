ЖК «ФРЕГАТ-2» поддержал приморцев, находящихся в режиме самоизоляции

23 Апр 2020 2020-04-23T11:23:12+03:00

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Застройщик выступил в поддержку объединяющего музыкального онлайн-марафона и запустил программу поддержки для жителей Владивостока, нуждающихся в улучшении жилищных условий.

Тысячи компаний по всему миру не остались в стороне в борьбе с коронавирусом. Они спешат прийти на помощь и предоставляют самые различные программы поддержки. Жилой комплекс «ФРЕГАТ-2» также одним из первых поддержал тех, кто стоит на передовой - медицинских работников, которые охраняют наше здоровье.

- Мы понимаем насколько важно сейчас оставаться дома, поэтому наша компания одна из первых не только предоставила возможность дистанционно решать все вопросы, связанные с покупкой квартир, но и разработала целую программу поддержки населения, нуждающегося в улучшении жилищных условий. Так, например, мы предоставляем дополнительную скидку за покупку квартиры в режиме онлайн. А всем медицинским работникам, независимо от их должности и профессионального стажа, предоставляем дополнительную скидку в 1000 рублей за каждый квадратный метр при покупке квартиры в ЖК «ФРЕГАТ-2». Таким образом, мы выражаем нашу благодарность врачам и медперсоналу за их нелёгкий труд, - поделилась специалист компании ООО «Жилкапинвест» Марина Мезенцева.

Ещё одной инициативой компании стала беспроцентная рассрочка, которую застройщик предлагает на квартиры в 5, 6 и 7 корпусах жилого комплекса «ФРЕГАТ-2». Первый взнос от 10%. Рассрочка действует до 25 декабря 2021 года.

- Мы понимаем, что вопрос с жильём по-прежнему остро стоит для многих жителей Владивостока, и наша компания помогает гражданам в решении этих задач, предоставляя выгодные условия покупки, — говорит Марина Мезенцева.

Напомним, застройщик поддержал инициативу радио «Комсомольская правда» и выступил соорганизатором онлайн-марафона «Музыка против коронавируса», который состоится в пятницу, 24 апреля. Прямую видеотрансляцию онлайн-марафона с 19.00 до 22.00 можно увидеть на сайте dv.kp.ru и в социальных сетях «Комсомолськой правды» во Владивостоке.

Берегите себя и своих близких!

ИСТОЧНИК KP.RU