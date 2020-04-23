Знаменитому тигру Амуру приморский сафари-парк ищет опекуна

23 Апр 2020 2020-04-23T11:55:42+03:00

И не только ему: сейчас в тяжелом положении оказались все животные, живущие на территории парка

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Руководство Приморского сафари-парка ищет опекуна самому известному тигру Приморья. Тому самому тигру Амуру, который прославился своей дружбой с козлом Тимуром.

— Спасибо добрым людям! Отнимая от себя последнее, они помогают животным в трудное время, когда Сафари-парку запретили получать доходы, приговорив животных к голодной смерти в перспективе, — пишет на сайте организации ее директор Дмитрий Мезенцев.

Далее руководитель учреждения обращается к бизнесменам Приморья.

— К тем, кому не запретили работать, у кого есть доходы. Станьте опекуном хотя бы тигра Амура — самого известного в мире тигра с легендарной судьбой, прославившего Приморье на весь мир. Кстати, тигр Амур юридически является собственностью Приморского края, а не Сафари-парка, так же как и тигрица Тайга, — сообщает Мезенцев.

Последняя фраза, видимо, адресована губернатору Приморья Олегу Кожемяко, которого директор также упоминает в своем обращении.

Олег Мезенцев напоминает, что когда сафари-парк принимал посетителей, он помогал другим организациям, таким как Центр реабилитации тигров в поселке Алексеевка Приморского края и Всемирный фонд дикой природы (WWF). Сейчас же у парка нет доходов, а расходы никто не отменял.

На сайте сообщается, что уже для двух питомцев популярного зверинца нашлись меценаты. Пенсионеры Юрий и Ирина Исаевы из Тобольска оплатили опеку сокола-сапсана за 6 месяцев, а пенсионерка Антонина Ососова из Тольятти готова оплачивать опеку даурского журавля. Приводится и внушительный список (30 животных) стоимости опеки в месяц различных обитателей сафари-парка. Так, например, помощь дальневосточному леопарду обойдется жертвователю в 17 тысяч рублей, а черному грифу — в 5 тысяч. Стать опекуном тигра или африканского льва можно за 40 тысяч рублей в месяц.

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ИСТОЧНИК KP.RU