2020-04-24T00:04:33+03:00
Общество

Погода 24 апреля 2020 о Владивостоке, Находке и Уссурийске

Сегодня в крае переменная облачность, местами пройдут осадки, а воздух прогреется до +13°C
Василий ПОЛИКАРПОВ
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Сегодня, 24 апреля, в Приморье погоду определяют фронтальные разделы, сообщает "Примпогода". В крае ожидается переменная облачность, местами пройдут небольшие осадки. Ветер северо-западный, западный, днем юго-западный, западный умеренный. Температура воздуха ночью +2...-8°C, днем воздух прогреется до +13°C.

Во Владивостоке будет облачно и преимущественно без осадков. Ветер будет дуть с севера и северо-запада. Днем порывы усилятся до сильного. Температура воздуха ночью 0...+2°С, днем воздух прогреется до +10°C.

В Уссурийске переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, западный умеренный, днем западный, юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью 0...-2°C, днем +12...+14°C.

В Находке переменная облачность, осадков не ожидается. Ветер северный, северо-западный, днем юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью 0...+2°C, днем +9...+11°C.

ИСТОЧНИК KP.RU

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