2020-04-24T00:37:47+03:00
Общество

Во Владивостоке ищут пропавшего почти месяц назад рыбака

Мужчина вышел из дома в рыбацком костюме еще 26 марта и до сих пор не вернулся
Василий ПОЛИКАРПОВ
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Пропавший без вести Сергей ПандинПропавший без вести Сергей Пандин
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Во Владивостоке родственники, волонтеры и полиция разыскивают пропавшего без вести рыбака Сергея Пандина.

Известно, что 26 марта мужчина одел рыбацкий костюм коричневого цвета, резиновые сапоги и черную вязаную шапку и вышел из дома по адресу ул. Энгельса, д. 3. Судя по всему, он направился в район станции Угольной, где раньше с товарищами они рыбачили. Прошел уже почти месяц, а от Сергея никаких вестей. Друзья Сергея также ничего не знают о его местонахождении.

Сергею 41 год, рост 175 см, худощавого телосложения, волосы русые. Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о местонахождении мужчины, просят позвонить по телефонам:

Ориентировка, распространяемая волонтерами

Ориентировка, распространяемая волонтерами

8 (4232) 38 – 80 – 03 – ОП № 6 УМВД России по г. Владивостоку или 02, 102 – полиция

8 914 721 22 32, 8 908 451 25 33 – волонтеры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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