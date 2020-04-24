Во Владивостоке ищут пропавшего почти месяц назад рыбака
Во Владивостоке родственники, волонтеры и полиция разыскивают пропавшего без вести рыбака Сергея Пандина.
Известно, что 26 марта мужчина одел рыбацкий костюм коричневого цвета, резиновые сапоги и черную вязаную шапку и вышел из дома по адресу ул. Энгельса, д. 3. Судя по всему, он направился в район станции Угольной, где раньше с товарищами они рыбачили. Прошел уже почти месяц, а от Сергея никаких вестей. Друзья Сергея также ничего не знают о его местонахождении.
Сергею 41 год, рост 175 см, худощавого телосложения, волосы русые. Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о местонахождении мужчины, просят позвонить по телефонам:
Ориентировка, распространяемая волонтерами
8 (4232) 38 – 80 – 03 – ОП № 6 УМВД России по г. Владивостоку или 02, 102 – полиция
8 914 721 22 32, 8 908 451 25 33 – волонтеры.
ИСТОЧНИК KP.RU