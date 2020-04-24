Во Владивостоке ищут пропавшего почти месяц назад рыбака

24 Апр 2020 2020-04-24T00:37:47+03:00

Мужчина вышел из дома в рыбацком костюме еще 26 марта и до сих пор не вернулся

Изменить размер текста: A A

Во Владивостоке родственники, волонтеры и полиция разыскивают пропавшего без вести рыбака Сергея Пандина.

Известно, что 26 марта мужчина одел рыбацкий костюм коричневого цвета, резиновые сапоги и черную вязаную шапку и вышел из дома по адресу ул. Энгельса, д. 3. Судя по всему, он направился в район станции Угольной, где раньше с товарищами они рыбачили. Прошел уже почти месяц, а от Сергея никаких вестей. Друзья Сергея также ничего не знают о его местонахождении.

Сергею 41 год, рост 175 см, худощавого телосложения, волосы русые. Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о местонахождении мужчины, просят позвонить по телефонам:

Ориентировка, распространяемая волонтерами

8 (4232) 38 – 80 – 03 – ОП № 6 УМВД России по г. Владивостоку или 02, 102 – полиция

8 914 721 22 32, 8 908 451 25 33 – волонтеры.

ИСТОЧНИК KP.RU