Полиция Владивостока ищет водителя «Крузера», не уступившего дорогу скорой помощи
Полицейские Владивостока разыскивают водителя автомобиля Toyota Land Cruiser, который не пропустил скорую в районе Окатовой.
Сотрудникам полиции предстоит выяснить, по какой причине водитель не предоставил преимущества автомашине скорой помощи, которая двигалась с включенными звуковыми сигналами.
Сейчас устанавливается личность водителя, после чего станет ясно, где искать его и сам автомобиль.
В действиях водителя усматривается нарушение Правил дорожного движения (статья 12.17 КоАП РФ). За непредоставление преимущества в движении спецавтомобилю с включенными световыми и звуковыми сигналами предусмотрен штраф и лишение водительских прав до одного года.
ИСТОЧНИК KP.RU