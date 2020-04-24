Полиция Владивостока ищет водителя «Крузера», не уступившего дорогу скорой помощи

24 Апр 2020 2020-04-24T01:24:20+03:00

В районе Окатовой водитель внедорожника по непонятной причине не стал пропускать автомобиль скорой, который ехал с включенными звуковыми сигналами

Изменить размер текста: A A

Полицейские Владивостока разыскивают водителя автомобиля Toyota Land Cruiser, который не пропустил скорую в районе Окатовой.

Сотрудникам полиции предстоит выяснить, по какой причине водитель не предоставил преимущества автомашине скорой помощи, которая двигалась с включенными звуковыми сигналами.

Сейчас устанавливается личность водителя, после чего станет ясно, где искать его и сам автомобиль.

В действиях водителя усматривается нарушение Правил дорожного движения (статья 12.17 КоАП РФ). За непредоставление преимущества в движении спецавтомобилю с включенными световыми и звуковыми сигналами предусмотрен штраф и лишение водительских прав до одного года.

ИСТОЧНИК KP.RU