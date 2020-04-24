2020-04-24T02:01:20+03:00
Общество

Во Владивостоке подрядчики начали ремонтировать дороги на всех участках по программе БКАД

Ремонт дорог выполнят на улицах Монтажной, Сабанеева, Каплунова, Крыгина и Успенского
Василий ПОЛИКАРПОВ
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Во Владивостоке подрядчики приступили к ремонту дорог по всем адресам, попаввшим в этом году в программу "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

Работы ведутся на Монтажной от дома № 54 "а" по Борисенко до дома № 98, на Сабанеева от пересечения с Луговой до дома №22 по Сабанеева, на Каплунова от Спиридонова до Невельского, на Крыгина от дома № 12 до дома №111 и на Успенского.

В этом году ремонт по нацпроекту стартовал раньше, благодаря раннему проведению тендеров, но и требований к работам стало больше. Для каждого объекта сейчас установлен конкретный срок по каждому виду работ. Если строители не уложатся в срок, контракт будет расторгнут, последуют штрафы. Недобросовестных подрядчиков и вовсе включат в черный список.

ИСТОЧНИК KP.RU

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