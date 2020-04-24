Мужчина, из-за которого закрыли на карантин поселок в Приморье, победил СOVID

24 Апр 2020 2020-04-24T03:10:15+03:00

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23 апреля правительство Приморского края сообщило, что 12 местных жителей смогли справиться с коронавирусом. Из инфекционного госпиталя домой выписали 5 детей, среди них оказалась и самая маленькая пациентка – девочка, которой меньше 7 месяцев. Также больничные стены покинули 7 взрослых, включая жителя Подъяпольское. Из-за мужчины и его матери весь поселок оказался на карантине.

– Мужчина перенес заболевание в легкой форме и справился с болезнью быстро, – отметили в правительстве Приморья.

Напомним, история в Шкотовском районе Приморья развернулась 14 апреля, именно тогда стало известно о положительных результатах теста на коронавирус сразу двух жителей Подъяпольское. Мать и сын вернулись из Московской области и просидели на самоизоляции всего неделю, после чего вышли на работу в продуктовый магазин. При этом больные не только контактикторивали с покупателями в торговой точке, но и успели побывать на празднике, который отмечали около 50 человек. Столь фривольное поведение семьи стало причиной карантина во всем поселке. Зараженных срочно госпитализировали, а жителям предписали соблюдать самоизоляцию и начали проверять всех контактных на наличие COVID.

У женщины изначально были признаки заболевания, поэтому в ее болезни близкие не усомнились. А вот в диагноз мужчины, семья отказывалась верить до последнего. Причиной тому оказалась легкая и практически бессимптомная форма заболевания. Лечение в больнице продлилось 10 дней. Мать выздоровевшего пациента пока еще остается в больничных стенах.

Что касается закрытого поселка, на въезде в Подъяпольское до сих пор дежурят сотрудники ДПС. Проезд разрешен местным жителям и работникам ряда организаций. По словам очевидцев, в ночное время меры менее строгие.

Всего в Приморье с начала эпидемии подтверждено 185 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Заболевание стало распространяться не только среди пациентов, но и медицинских работников.

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ИСТОЧНИК KP.RU