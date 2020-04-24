Преступный российско-китайский синдикат действовал в Приморье

24 Апр 2020 2020-04-24T03:36:00+03:00

Следствие по одному из его участников завершено. Материалы направлены в суд

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Следственные органы Дальневосточного следственного управления на транспорте Следственного комитета завершили расследование уголовного дела о незаконном заготовлении древесины и вывозе ее за пределы России. Речь идет о 38-летнем жителе Приморья, который по версии следствия, был вовлечен знакомой гражданкой КНР в состав транснационального преступного сообщества. Шайка занималась контрабандой из России в КНР пиломатериалов твердолиственных пород дуба монгольского и ясеня маньчжурского.

С 2016 по 2018 годы преступники приобрели у «черных лесорубов» на территории края не менее 20 283,7 кубометров дуба монгольского, 2 972 кубометров ясеня маньчжурского. Древесина хранилась и перерабатывалась на подпольных складах. Чтобы получить разрешения на экспорт древесины, были изготовлены поддельные документы. Преступный синдикат составляли два подразделения: русская и китайская группы. Человек, которым идет речь, подготавливал и подавал таможенные декларации от имени ряда подконтрольных жуликам фирм, вносил в них фальшивые сведения о происхождении лесоматериалов, вел переговоры с поставщиками древесины и выполнял еще ряд функций.

В 2017-2018 годах на территорию Китая криминальное сообщество вывезло 7 709 кубометров лесоматериалов, стоимостью свыше 137 миллионов рублей, а также 14 924 кубометров лесоматериалов и дополнительно 574,7 кубометров дуба монгольского, задекларированных иными компаниями, стоимостью свыше 320 миллионов рублей. Преступление выявили сотрудники Дальневосточной оперативной таможни и Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю.

Обвиняемый вину в совершении преступления признал в полном объеме. Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для разрешения по существу. По другим участникам преступного сообщества осуществляется предварительное следствие, сообщила пресс-служба Дальневосточного следственного управления на транспорте Следственного комитета.

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ИСТОЧНИК KP.RU