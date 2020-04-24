Кто починит дорогу на Снеговой: мэрия Владивостока ищет нового подрядчика
Мэрия Владивостока ищет нового подрядчика, который отремонтирует дорогу на улице Снеговой. Соответствующий открытый аукцион появился в Единой информационной системе в сфере закупок. Прежний подрядчик ООО «СКАБ» за срыв работ на 2 года попал в реестр недобросовестных поставщиков.
— Чтобы в дальнейшем ограничить недобросовестного подрядчика от участия в аукционах и проведения ремонтных работ, был подготовлен соответствующий пакет документов для управления Федеральной антимонопольной службы (УФАС), — сообщило управление дорог и благоустройства администрации Владивостока.
Новому подрядчику на улице Снеговой нужно восстановить около 790 погонных метров системы ливневой канализации, установить 127 люков и решеток на инженерных сетях и уложить асфальтобетонное покрытие в два слоя. Верхний слой дорожной одежды на площади 62 тысячи квадратных метров должен быть из прочного щебеночно-мастичного асфальтобетона. После проведения ремонтных работ установят новые дорожные знаки и нанесут разметку.
После прошлогоднего фиаско на Снеговой глава города Олег Гуменюк потребовал ужесточить требования к подрядчикам, а именно — установить сроки для каждого вида работ. За их несоблюдение подрядчиков ждут расторжения контрактов, штрафы и внесение в списки недобросовестных поставщиков.
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ИСТОЧНИК KP.RU