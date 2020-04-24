2020-04-24T05:17:44+03:00
Происшествия

«Пункт назначения»: два большегруза встретились на приморской трассе

Опытные водители не смогли разминуться на узкой дороге. Есть пострадавший [фото, видео]
Милана СОКОЛ
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В аварии пострадал пассажир. Фото: dpscontrolВ аварии пострадал пассажир. Фото: dpscontrol
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Фото, похожие на знаменитый голливудский хоррор, облетели социальные сети Приморья. Как удалось выяснить, авария произошла накануне вечером в Партизанском районе. Из-за столкновения двух большегрузов пострадал мужчина.

– Прям фильм «Пункт назначения», – отмечают пользователи интернета.

ДТП произошло 23 апреля в 17:15. Машины столкнулись в районе 35-го километра автодороги Находка – Лазо – Ольга – Кавалерово.

– Водитель Isuzu Forward, двигаясь со стороны села Лазо в Находку, не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с Mitsubishi Fusso, – прокомментировали в пресс-службе ГИБДД Приморского края.

Банальная невнимательность стала причиной серьезного ДТП. Фото: dpscontrol

Банальная невнимательность стала причиной серьезного ДТП. Фото: dpscontrol

Труба, находящаяся в кузове едущего впереди большегруза, буквально прошила кабину. Пассажир Isuzu остался жив, но получив травмы различной степени тяжести. 47-летнего мужчину срочно госпитализировали в Партизанскую городскую больницу.

Как выяснили специалисты, у обоих участников ДТП внушительный стаж вождения. 35-летний инициатор аварии получил права 17 лет назад. У 29-летнего водителя Mitsubishi стаж составил 11 лет. Никто из них за последние два года не привлекался за нарушение ПДД.

– В отношении водителя автомашины Isuzu Forward вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении по статье 12.24 КоАП РФ (нарушение правил и причинение вреда здоровью), – констатировали специалисты краевой ГИБДД.

Два большегруза столкнулись в Приморье.Видео: dps_mesto

ИСТОЧНИК KP.RU

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