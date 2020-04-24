«Пункт назначения»: два большегруза встретились на приморской трассе
Фото, похожие на знаменитый голливудский хоррор, облетели социальные сети Приморья. Как удалось выяснить, авария произошла накануне вечером в Партизанском районе. Из-за столкновения двух большегрузов пострадал мужчина.
– Прям фильм «Пункт назначения», – отмечают пользователи интернета.
ДТП произошло 23 апреля в 17:15. Машины столкнулись в районе 35-го километра автодороги Находка – Лазо – Ольга – Кавалерово.
– Водитель Isuzu Forward, двигаясь со стороны села Лазо в Находку, не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с Mitsubishi Fusso, – прокомментировали в пресс-службе ГИБДД Приморского края.
Банальная невнимательность стала причиной серьезного ДТП. Фото: dpscontrol
Труба, находящаяся в кузове едущего впереди большегруза, буквально прошила кабину. Пассажир Isuzu остался жив, но получив травмы различной степени тяжести. 47-летнего мужчину срочно госпитализировали в Партизанскую городскую больницу.
Как выяснили специалисты, у обоих участников ДТП внушительный стаж вождения. 35-летний инициатор аварии получил права 17 лет назад. У 29-летнего водителя Mitsubishi стаж составил 11 лет. Никто из них за последние два года не привлекался за нарушение ПДД.
– В отношении водителя автомашины Isuzu Forward вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении по статье 12.24 КоАП РФ (нарушение правил и причинение вреда здоровью), – констатировали специалисты краевой ГИБДД.
Два большегруза столкнулись в Приморье.Видео: dps_mesto
ИСТОЧНИК KP.RU