Крафтовую сыроварню планируют открыть в этом году в Приморье

24 Апр 2020 2020-04-24T05:11:42+03:00

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Строительство крафтовой сыроварни ведет на территории опережающего развития «Надеждинская» в Приморском крае компания «Дело в сыре». Как сообщает Минвостокразвития, предприятие будет выпускать по аутентичным итальянским рецептам свежие и полутвердые сыры, сыры с белой и голубой плесенью, йогурты и мороженое из йогурта.

— Мы завершили работы по устройству фундамента. Сейчас находимся на стадии подписания договора с заводом-изготовителем здания. Также ведем переговоры с банками для привлечения дополнительного финансирования, в чем нам активно помогает Корпорация развития Дальнего Востока. Основной этап строительства рассчитываем завершить в этом году, — сообщил генеральный директор ООО «Дело в сыре» Александр Исаков.

По утверждению создателей нового производства, весь сыр будет производиться только из натуральных компонентов и только вручную, без применения машин и механизмов. Рецепты приморцы получили от потомственного итальянского сыровара. Чтобы производство было успешным, местным сыроварам будет необходимо иметь свое поголовье крупного рогатого скота, самостоятельно контролировать и подготавливать кормовую базу, выстраивать работу по уходу, содержанию, доению и хранению молока.

На сегодня в предприятие резидент ТОР вложил 5 миллионов рублей. По соглашению с управляющей компанией объем инвестиций составит более 14 миллиона рублей.

Здание будущей сыроварни. Фото: сайт Минвостокразвития

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ИСТОЧНИК KP.RU