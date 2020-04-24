Онлайн-продажи sim-карт с саморегистрацией стартовали в Приморье

24 Апр 2020 2020-04-24T05:20:33+03:00

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Теперь жители приморья могут приобрести sim-карты в интернет-магазине с бесплатной доставкой на дом, без посещения салона связи.

Активировать sim-карту клиент может в любое время при помощи специального приложения МТС Абонент, которое доступно для скачивания на IOS и Android. Пользователю по умолчанию доступен тарифный план «Тарифище», который в дальнейшем можно поменять в приложении Мой МТС.

В процессе саморегистрации пользователю необходимо сфотографировать себя на смартфон, отсканировать с помощью того же смартфона свои паспортные данные, внести данные о прописке в предлагаемую форму и на экране гаджета поставить подпись под договором об оказании услуг связи. Также приложение попросит кивнуть головой или подмигнуть в камеру смартфона, чтобы подтвердить, что перед камерой реальный человек. В приложение встроен цифровой процесс сличения фотографии пользователя, которую он сделает при помощи смартфона с фотографией в паспорте. В случае, если проверка сличения не будет успешна, пользователю необходимо будет повторить процедуру саморегистрации.

Заказать sim-карту можно в интернет-магазине МТС. Процедура от заказа sim-карты до ее доставки занимает до трех дней в зависимости от населенного пункта. В Приморье сервисом могут воспользоваться абоненты из Арсеньева, Артема, Владивостока, Находки и Уссурийска. Доставка осуществляется курьерами и происходит бесконтактно.

ИСТОЧНИК KP.RU