2020-04-24T05:54:32+03:00
Общество

Грабеж на улице в Находке: сумку отобрали у пары пожилых людей, идущих из магазина

Росгвардия задержала нападавших и сдала в полицию
Константин МИХАЙЛОВ
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Росгвардейцы. Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Приморскому краюРосгвардейцы. Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Приморскому краю
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Грабителей, напавших на пожилую пару, задержали в Находке сотрудники вневедомственной охраны. Наряд находился на маршруте патрулирования, когда получил сообщение о грабеже на улице. Информацию о преступлении передали по каналам связи нарядам всех наружных правоохранительных служб. Экипаж ОВО первым прибыл на место происшествия, где обнаружил семейную пару, только что подвергшуюся нападению преступников.

Пожилые местные жители рассказали, что шли домой из магазина, когда к ним подбежали неизвестные мужчина и женщина. Нападавшие использовали силу и отобрали сумку с личными вещами. Жертвы нападения получили телесные повреждения.

Узнав приметы злоумышленников, росгвардейцы приступили к отработке района и вскоре на улице Пограничной заметили подозреваемых. Их тут же задержали и при досмотре обнаружили похищенную сумку. Потерпевшие уверенно опознали в задержанных своих обидчиков. 34-летнего мужчину и 33-летную женщину доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, сообщила пресс-служба Управления Росгвардии по Приморскому краю

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ИСТОЧНИК KP.RU

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