Электричек во Владивостоке станет больше

24 Апр 2020 2020-04-24T06:40:07+03:00

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АО «Экспресс Приморья» сообщило на своем сайте о том, что с 25 апреля назначаются дополнительные электропоезда на маршрутах: № 6345 «Владивосток — Кипарисово» и № 6346 «Кипарисово — Мыс Чуркин». Дополнительные электрички будут курсировать ежедневно.

Подробности расписания вы можете узнать на сайте «Экспресс Приморья».

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ИСТОЧНИК KP.RU