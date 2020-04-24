2020-04-24T06:40:07+03:00
Общество

Электричек во Владивостоке станет больше

Дополнительные электропоезда Владивосток — Кипарисово — Мыс Чуркин вводятся с 25 апреля
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Во Владивостоке вводятся дополнительные электричкиВо Владивостоке вводятся дополнительные электричкиФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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АО «Экспресс Приморья» сообщило на своем сайте о том, что с 25 апреля назначаются дополнительные электропоезда на маршрутах: № 6345 «Владивосток — Кипарисово» и № 6346 «Кипарисово — Мыс Чуркин». Дополнительные электрички будут курсировать ежедневно.

Подробности расписания вы можете узнать на сайте «Экспресс Приморья».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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