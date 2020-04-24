Новые системы пожарной сигнализации появятся в 13 детских садах Владивостока

24 Апр 2020 2020-04-24T06:59:03+03:00

Аукционы на выполнение работ и закупку современных средств оповещения должны завершить в мае

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В 13 дошкольных учреждениях Владивостока заменят системы автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией. На Единой электронной торговой площадке уже начались аукционы на выполнение этих работ.

В список вошли детские сады № 11, 18, 19, 21, 33, 104, 109, 113, 123, 124, 135, 147 и 177.

Как сообщает официальный сайт администрации Владивостока, на замену систем потратят от 1 млн 200 тысяч до 2 млн 300 тысяч рублей. Это максимальные (начальные) цены аукционов — они зависят от объема предполагаемых работ. Завершить закупочные процедуры планируется в первые десять дней мая.

Как утверждает мэрия, сейчас автоматическими системами пожарной безопасности оборудованы все школы и детсады Владивостока. Новое оборудование приобретается взамен устаревшего.

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ИСТОЧНИК KP.RU