2020-04-24T06:59:03+03:00
Общество

Новые системы пожарной сигнализации появятся в 13 детских садах Владивостока

Аукционы на выполнение работ и закупку современных средств оповещения должны завершить в мае
Константин МИХАЙЛОВ
Поделиться:
Устаревшую систему пожарной сигнализации меняют в детских садах ВладивостокаУстаревшую систему пожарной сигнализации меняют в детских садах ВладивостокаФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

В 13 дошкольных учреждениях Владивостока заменят системы автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией. На Единой электронной торговой площадке уже начались аукционы на выполнение этих работ.

В список вошли детские сады № 11, 18, 19, 21, 33, 104, 109, 113, 123, 124, 135, 147 и 177.

Как сообщает официальный сайт администрации Владивостока, на замену систем потратят от 1 млн 200 тысяч до 2 млн 300 тысяч рублей. Это максимальные (начальные) цены аукционов — они зависят от объема предполагаемых работ. Завершить закупочные процедуры планируется в первые десять дней мая.

Как утверждает мэрия, сейчас автоматическими системами пожарной безопасности оборудованы все школы и детсады Владивостока. Новое оборудование приобретается взамен устаревшего.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Жителям Приморья разрешат выходить на прогулки утром и вечером
Новые системы пожарной сигнализации появятся в 13 детских садах Владивостока
Электричек во Владивостоке станет больше
Грабеж на улице в Находке: сумку отобрали у пары пожилых людей, идущих из магазина
Онлайн-продажи sim-карт с саморегистрацией стартовали в Приморье
Крафтовую сыроварню планируют открыть в этом году в Приморье
«Пункт назначения»: два большегруза встретились на приморской трассе
Сколько Москва дает денег Приморскому краю на борьбу с коронавирусом
Кто починит дорогу на Снеговой: мэрия Владивостока ищет нового подрядчика
Преступный российско-китайский синдикат действовал в Приморье
Мужчина, из-за которого закрыли на карантин поселок в Приморье, победил СOVID
Во Владивостоке подрядчики начали ремонтировать дороги на всех участках по программе БКАД
Полиция Владивостока ищет водителя «Крузера», не уступившего дорогу скорой помощи
Во Владивостоке ищут пропавшего почти месяц назад рыбака
Погода 24 апреля 2020 о Владивостоке, Находке и Уссурийске
Знаменитому тигру Амуру приморский сафари-парк ищет опекуна
ЖК «ФРЕГАТ-2» поддержал приморцев, находящихся в режиме самоизоляции
Портреты 8 героев Великой Отечественной, чьи имена есть на карте Владивостока, появятся на «Стене памяти»
Не посещать мечети в месяц Рамадан попросил мусульман губернатор Приморья
«Примтеплоэнерго» продлевает отопительный сезон
Дело о похищении в Приморье бензопилы оказалось ложным доносом
В Приморье энергетики контролируют работу объектов в период половодья
У входа в Приморский онкологический диспансер разбили палатку
"Двойка" за скуку? В ДВФУ компьютер вычисляет эмоции студентов