Жителям Приморья разрешат выходить на прогулки утром и вечером

24 Апр 2020 2020-04-24T07:31:39+03:00

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Губернатор Приморья сообщил, что власти хотят разрешить жителям края прогулки на свежем воздухе. Об этом Олег Кожемяко написал в своем аккаунте инстаграм.

— Решим самоизоляции вынуждает многих добросовестных людей оставаться дома. Я понимаю, что это тяжело и морально, и физически. Мы в оперативном штабе вчера посоветовались с нашими врачами из инфекционных отделений, кто сегодня принимает больных, кто знает эту проблематику, возможны ли прогулки в установленные часы? И все они нам высказали такое мнение, что да, такие прогулки даже полезны для людей, - пишет Кожемяко.

Покинуть свои дома во время режима самоизоляции приморцы смогут не в любое время. Погулять с детьми, позаниматься спортом, подышать чистым воздухом предположительно можно будет до 10 часов утра и в вечернее время — с 18 до 20 часов. Конечно же, при прогулках нужно будет соблюдать социальную дистанцию и стараться не вступать в контакты с окружающими.

Был затронут и вопрос об открытии навигации для маломерных судов во Владивостоке. Эту тему на днях владельцы катеров и яхт подняли в обращении к губернатору.

— Наш город прибрежный, морской, поэтому у многих есть средства малой навигации: катера, лодки. Кто-то любит рыбачить, кто-то просто любит отдохнуть на море. Мы также сейчас в оперативном штабе раздумываем — как нам решить вопрос с открытием навигации? Нам хотелось бы послушать ваше мнение: насколько это важно и нужно, — в свою очередь обратился к жителям края глава региона.

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ИСТОЧНИК KP.RU