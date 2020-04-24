Два удара ножом получил житель Владивостока, когда решил помочь соседскому ребенку

24 Апр 2020 2020-04-24T08:14:10+03:00

Изменить размер текста: A A

Следственный комитет в Приморье завершил расследование уголовного дела в отношении 23-летней женщины. В марте прошлого года в доме на улице Новожилова во Владивостоке 30-летний мужчина вышел из своей квартиры на лестничную площадку, когда услышал детские крики о помощи. Ребенок сообщил, что его мать избивает сестра. Это самая сестра тоже появилась на площадке. Она и нанесла соседу сначала удар ножом в грудь, а затем и в спину.

Первый удар следствие оценило как «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», а второй сочло за «умышленное причинение легкого вреда здоровью». Теперь женщина является обвиняемой по двум статьям УК РФ: статья 111 и статья 115.

Уже собрана достаточная доказательственная база и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14

ИСТОЧНИК KP.RU