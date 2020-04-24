Клещи Приморья в этом году особо активны

24 Апр 2020 2020-04-24T08:59:55+03:00

Изменить размер текста: A A

С начала эпидсезона в Приморье от укуса клещей пострадали уже 195 человек, сообщает территориальное управление Роспотребнадзора. Ведомство утверждает, что в этом году кровососущие насекомые особо активны. Активность клещей зафиксирована на 20-ти административных территориях: Владивосток, Уссурийск, Спасск-Дальний, Находка, Арсеньев, Артем, Дальнегорск, Партизанск, Лесозаводск, Дальнереченск, Хасанский, Надеждинский, Черниговский, Кавалеровский, Яковлевский, Пожарский районы, Лазовский, Тернейский, Октябрьский и Хорольский округа.

— Среди укушенных клещами — 64 ребенка до 17 лет. Они составляют более 30% от всех пострадавших от опасных насекомых. Например, в прошлом году, за этот период клещи атаковали всего 57 детей. В этом году активность прогрессирует, — отметила главный эпидемиолог Роспотребнадзора Елена Аббасова.

Обычно, говоря о клещах, люди вспоминают про энцефалит, но эти насекомые являются переносчиками и других не менее опасных болезней: боррелиоза, реккетсиоза и пироплазмоза, которым болеют животные.

Специалисты советуют максимально закрывать одеждой все участки тела. Если насекомое все же присосалось к человеку, а добираться до травмпункта слишком долго, нужно снять клеща самостоятельно. Делать это следует очень осторожно, чтобы не оборвать хоботок. Снятого клеща нужно доставить на исследование в микробиологическую лабораторию Центра гигиены и эпидемиологии или иные лаборатории, проводящие такие исследования.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14

ИСТОЧНИК KP.RU