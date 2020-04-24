У сына известного приморского врача Олега Пака обнаружен коронавирус

24 Апр 2020 2020-04-24T10:55:29+03:00

Юноша оказался в числе инфицированных курсантов Нахимовского училища, которые должны были участвовать в параде Победы на Красной площади

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Проректор по медицинским вопросам ДВФУ Олег Пак рассказал корреспонденту «Комсомольской правды — Владивосток», что его сын инфицирован новым коронавирусом.

17 апреля у 31 из 155 находившихся в Москве воспитанников Нахимовского морского училища, тесты на COVID-19 дали положительные результаты. Среди заболевших оказался и сын Олега Пака. Ребята отправились в столицу для участия в параде Победы на Красной площади, но в репетициях Пак-младший участия так и не принял. Сейчас парень находится в Морозовской больнице в Москве. По словам Олега Игоревича, температура у сына продержалась два дня, но он быстро оправился и находится в зоне карантина.

На вопрос корреспондента «Комсомолки», что вы думаете о том, насколько успешно Приморье борется с коронавирусом, известный приморский врач ответил: «Работа в крае налажена и все под контролем».

Олег Пак также отозвался положительно о новых послаблениях в режиме самоизоляции, которые собираются ввести региональная власть.

— Поддерживаю щадящий режим прогулок при соблюдении дистанции и в масках, — сказал Олег Пак.

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ИСТОЧНИК KP.RU