Стрелка застыла на 160: Mark врезался в столб во Владивостоке
Авария с участием Toyota Mark X произошла 24 апреля во Владивостоке. Водитель седана не справился с управлением, протаранил металлические ограждения, после чего врезался в столб. В направлении города скопилась внушительная пробка.
На кадрах, распространившихся в социальных сетях видно, что стрелка спидометра застыла на отметке 160 километров в час. Не исключено, что именно превышение скоростного режима стало причиной ДТП. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб. В пресс-службе ГИБДД Владивостока пояснили, что информация о пострадавших уточняется.
Фото спидометра в момент ДТП. Фото: dps.control
Очевидцы сообщают, что пробка в направлении города начинается с Седанкинской развязки. Автомобилистам стои заранее продумать пути объезда.
Во Владивостоке автомобиль врезался в столб.Видео: dps.control
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14
ИСТОЧНИК KP.RU