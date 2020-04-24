Стрелка застыла на 160: Mark врезался в столб во Владивостоке

24 Апр 2020 2020-04-24T11:42:27+03:00

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Авария с участием Toyota Mark X произошла 24 апреля во Владивостоке. Водитель седана не справился с управлением, протаранил металлические ограждения, после чего врезался в столб. В направлении города скопилась внушительная пробка.

На кадрах, распространившихся в социальных сетях видно, что стрелка спидометра застыла на отметке 160 километров в час. Не исключено, что именно превышение скоростного режима стало причиной ДТП. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб. В пресс-службе ГИБДД Владивостока пояснили, что информация о пострадавших уточняется.

Фото спидометра в момент ДТП. Фото: dps.control

Очевидцы сообщают, что пробка в направлении города начинается с Седанкинской развязки. Автомобилистам стои заранее продумать пути объезда.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="600" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/775209" frameborder="0"></iframe> Во Владивостоке автомобиль врезался в столб.Видео: dps.control

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ИСТОЧНИК KP.RU