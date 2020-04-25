Облачно, местами сильный ливень: приморские синоптики рассказали о погоде в ближайшее время

25 Апр 2020 2020-04-25T03:53:39+03:00

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Приморскую погоду 25 апреля определяют фронтальные разделы. В крае облачно, местами осадки различной степени мощности. Так, на юге и юго-востоке дождь, местами ливень. Северный и северо-западный ветер в течение дня будет умеренным, но временами может усиливаться. Температура воздуха +3...+13 градусов, сообщает портал "Примпогода".

На небе во Владивостоке сегодня отмечается облачность. С вероятностью 80% ожидаются небольшие, временами умеренные осадки в виде дождя. Ветер берет направление с севера и северо-востока, по скорости - от умеренного до сильного. Температура воздуха +7...+9 градусов.

В Уссурийске, как и в приморской столице, облачно, во второй половине дня могут выпасть незначительные осадки в виде дождя (вероятность 70%). Ветер северо-восточный, северный умеренный, во второй половине до сильного. Температура воздуха +10...+12 градусов.

В Находке облачно, во второй половине дня дождь, местами - ливень. Ветер восточный, северо-восточный слабый, во второй половине умеренный до сильного. Температура воздуха +7...+9 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU